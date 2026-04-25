Concert de l’Orchestre national de Cannes  Exsultate  Cathédrale Saint-Léonce Fréjus

Fréjus

Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate

Cathédrale Saint-Léonce 58, rue de Fleury Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 21:40:00

Date(s) :

2026-09-24

De la fougue baroque de Vivaldi à la ferveur lumineuse de Mozart en passant par l’acte de foi de Haydn, ce programme est une invitation aux élans les plus intenses et les plus purs propres à la musique sacrée.

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Cathédrale Saint-Léonce 58, rue de Fleury Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate

From Vivaldi’s baroque verve to Mozart’s luminous fervour, via Haydn’s act of faith, this programme is an invitation to experience the most intense and pure emotions that sacred music has to offer.

L’événement Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate Fréjus a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme