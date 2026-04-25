Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate Cathédrale Saint-Léonce Fréjus
Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate Cathédrale Saint-Léonce Fréjus jeudi 24 septembre 2026.
Fréjus
Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate
Cathédrale Saint-Léonce 58, rue de Fleury Fréjus Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24 21:40:00
Date(s) :
2026-09-24
De la fougue baroque de Vivaldi à la ferveur lumineuse de Mozart en passant par l’acte de foi de Haydn, ce programme est une invitation aux élans les plus intenses et les plus purs propres à la musique sacrée.
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Cathédrale Saint-Léonce 58, rue de Fleury Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate
From Vivaldi’s baroque verve to Mozart’s luminous fervour, via Haydn’s act of faith, this programme is an invitation to experience the most intense and pure emotions that sacred music has to offer.
L’événement Concert de l’Orchestre national de Cannes Exsultate Fréjus a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme
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