Concert de l’orchestre Sous Influences L’Arbousset Espaly-Saint-Marcel

Espaly-Saint-Marcel

Concert de l’orchestre Sous Influences

L’Arbousset Ancienne distillerie Maurin-Vey Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:45:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’ancienne distillerie Maurin-Vey reprendra vie le samedi 18 juillet à 17h sous la baguette magique d’Ernesto Insam. L’orchestre Sous Influences qu’il dirige interprètera la symphonie n°40 de Mozart et la Sérénade pour cordes de Tchaîkovsky.

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L’Arbousset Ancienne distillerie Maurin-Vey Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 49 41 13

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English :

The former Maurin-Vey distillery will be brought back to life on Saturday, July 18 at 5pm under the magical baton of Ernesto Insam. His Sous Influences orchestra will perform Mozart?s Symphony n°40 and Tchaîkovsky?s Serenade for Strings.

L’événement Concert de l’orchestre Sous Influences Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay