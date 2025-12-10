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Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle FONTANILLE SCOP Espaly-Saint-Marcel

Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle FONTANILLE SCOP Espaly-Saint-Marcel jeudi 17 décembre 2026.

Lieu : FONTANILLE SCOP

Adresse : 16 Route de Compostelle

Ville : 43000 Espaly-Saint-Marcel

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 17 décembre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5

Espaly-Saint-Marcel

Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle

FONTANILLE SCOP 16 Route de Compostelle Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-12-17 10:00:00
fin : 2026-12-31 11:30:00

Date(s) :
2026-12-17

Fontanille Scop, fabricant français de dentelles du Puy-en-Velay et de rubans élastiques, ouvre ses portes. Venez découvrir leur savoir-faire ! Plongez en immersion dans une usine emblématique de dentelle de la ville du Puy-en-Velay.
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FONTANILLE SCOP 16 Route de Compostelle Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 06 77 

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English :

Fontanille Scop, a French manufacturer of Puy-en-Velay lace and elastic ribbons, is opening its doors. Come and discover their know-how! Immerse yourself in an emblematic lace factory in the town of Le Puy-en-Velay.

L’événement Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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