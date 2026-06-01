Concert KWO’OSI JAZZ avec LAWAL BAND au Arlet’s Station, 22 août, Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel

Concert KWO’OSI JAZZ avec LAWAL BAND au Arlet’s Station, 22 août Samedi 22 août, 18h00 Arlet’s station Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T18:00:00+02:00 – 2026-08-22T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/66d52c00 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Un moment musical unique vous attend au Arlet’s Station à Espaly-Saint-Marcel avec le LAWAL BAND. Le 22 août, plongez dans l’univers du KWO’OSI JAZZ, un mélange envoûtant de musiques du monde et de racines africaines. Lawal Teng’si, artiste pluridisciplinaire, vous invite à découvrir son univers riche, où la sanza et les percussions africaines se mêlent aux influences du jazz, reggae, hip-hop et bossa nova. Dans ce lieu chaleureux et intimiste, vivez une expérience musicale authentique, en toute simplicité. Les places sont limitées, alors réservez vite pour ne pas manquer ce rendez-vous inoubliable. 22 août 2026 Arlet’s Station ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Arlet’s station Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/66d52c00 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/66d52c00 »}]

Concert KWO’OSI JAZZ à Espaly-Saint-Marcel, 22 août. 12€, places limitées. Hormur Musique