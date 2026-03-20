Visite d’entreprise Fontanille (dentelles et rubans) Fontanille SCOP Espaly-Saint-Marcel

Visite d’entreprise Fontanille (dentelles et rubans)

Fontanille SCOP 16 route de Compostelle Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Découvrez Fontanille Scop dans le cadre visites des EPV ! Fontanille Scop est une entreprise textile, concepteur et fabricant Français de dentelle et rubans élastiques pour trois secteurs Médical, Mode & Lingerie.

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Fontanille SCOP 16 route de Compostelle Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover Fontanille Scop as part of EPV visits! Fontanille Scop is a French textile company, designer and manufacturer of lace and elastic ribbons for three sectors: Medical, Fashion & Lingerie.

L’événement Visite d’entreprise Fontanille (dentelles et rubans) Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay