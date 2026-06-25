Festival Région des Lumières au stade du Viouzou Rue de Compostelle Espaly-Saint-Marcel vendredi 18 septembre 2026.

Espaly-Saint-Marcel

Festival Région des Lumières au stade du Viouzou

Rue de Compostelle Falaise en face du Stade du Viouzou Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-18

Pour la première fois dans l’histoire du festival, c’est la falaise qui domine le stade du Viouzou, l’antre du FC Espaly à Espaly-Saint-Marcel qui accueillera la projection réalisée par la création artistique des Allumeurs de rêves

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Rue de Compostelle Falaise en face du Stade du Viouzou Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

For the first time in the festival’s history, it is the cliff overlooking the Viouzou Stadium, the home of FC Espaly in Espaly-Saint-Marcel, will host the projection created by the artistic team at Les Allumeurs de Rêves

L’événement Festival Région des Lumières au stade du Viouzou Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay