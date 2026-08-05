Salon Habitat & Déco La Halle des Orgues Espaly-Saint-Marcel

Informations pratiques

Espaly-Saint-Marcel

Salon Habitat & Déco

La Halle des Orgues D590 Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Découvrez le Salon Habitat & Déco à la Halle des Orgues d’Espaly-Saint-Marcel, du 9 au 11 octobre 2026. Rendez-vous vendredi de 14h à 19h, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h pour rencontrer les professionnels de l’habitat et de la décoration.

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La Halle des Orgues D590 Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Discover the Habitat & D%E9co Fair at the Halle des Orgues in Espaly-Saint-Marcel, October 9–11, 2026. Join us Friday from 2:00 p.m. to 7:00 p.m., Saturday from 10:00 a.m. to 7:00 p.m., and Sunday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. to meet professionals in the home and decor industry.

L’événement Salon Habitat & Déco Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay