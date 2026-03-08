Salon du livre et de la photo d’Espaly Gymnase d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel

Salon du livre et de la photo d’Espaly

Gymnase d’Espaly-Saint-Marcel 1 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La 4ème édition du salon du livre et de la photo, organisée par l’association Amiplume en association avec la mairie d’Espaly-Saint-Marcel, se tiendra cette année au gymnase. Plus d’informations à venir.

.

Gymnase d’Espaly-Saint-Marcel 1 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@amiplume.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 4th edition of the book and photo fair, organized by the Amiplume association in association with Espaly-Saint-Marcel town council, will be held this year at the gymnasium. More information to come.

L’événement Salon du livre et de la photo d’Espaly Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay