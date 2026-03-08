Salon du livre et de la photo d’Espaly Gymnase d’Espaly-Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel
Salon du livre et de la photo d’Espaly
Gymnase d'Espaly-Saint-Marcel 1 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
La 4ème édition du salon du livre et de la photo, organisée par l’association Amiplume en association avec la mairie d’Espaly-Saint-Marcel, se tiendra cette année au gymnase. Plus d’informations à venir.
contact@amiplume.fr
English :
The 4th edition of the book and photo fair, organized by the Amiplume association in association with Espaly-Saint-Marcel town council, will be held this year at the gymnasium. More information to come.
