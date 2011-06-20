Concert de l’orchestre symphonique Alençon
Concert de l’orchestre symphonique Alençon vendredi 19 juin 2026.
Alençon
Concert de l’orchestre symphonique
Place Marguerite de Lorraine Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Concert de l’orchestre symphonique
Église Saint-Léonard, Rue Saint-Léonard, 61000 Alençon
L’orchestre symphonique du conservatoire à rayonnement départemental vous convie à un concert de fin d’année.
Au programme de ce concert de l’orchestre symphonique pour fêter l’arrivée de l’été ouverture de la Flûte Enchantée de Mozart, Air de la Reine de la Nuit de Mozart et la Symphonie nº8 L’Inachevée de Schubert.
Vendredi 19 juin à 20h
Samedi 20 juin à 11h
Église Saint-Léonard
Entrée libre dans la limite des places disponibles .
Place Marguerite de Lorraine Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72
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English : Concert de l’orchestre symphonique
L’événement Concert de l’orchestre symphonique Alençon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CUA ALENCON
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