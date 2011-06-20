Alençon

Concert de l’orchestre symphonique

Place Marguerite de Lorraine Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Concert de l’orchestre symphonique

Église Saint-Léonard, Rue Saint-Léonard, 61000 Alençon

L’orchestre symphonique du conservatoire à rayonnement départemental vous convie à un concert de fin d’année.

Au programme de ce concert de l’orchestre symphonique pour fêter l’arrivée de l’été ouverture de la Flûte Enchantée de Mozart, Air de la Reine de la Nuit de Mozart et la Symphonie nº8 L’Inachevée de Schubert.

Vendredi 19 juin à 20h

Samedi 20 juin à 11h

Église Saint-Léonard

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Place Marguerite de Lorraine Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

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English : Concert de l’orchestre symphonique

L’événement Concert de l’orchestre symphonique Alençon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CUA ALENCON