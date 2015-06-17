De bric, de broc et de Brême Alençon
De bric, de broc et de Brême Alençon mercredi 17 juin 2026.
Alençon
De bric, de broc et de Brême
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17
De bric, de broc et de Brême
Le 17 juin 2026
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Le réseau des Médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon et le conservatoire vous convient aux concerts De bric, de broc et de Brême Histoires croisées, chantées, jouées et racontées .
Orchestre de bric et de broc histoires inventées et instruments bricolés avec les classes d’éveil musical (jardin et initiation) et de formation musicale 1re année
Mercredi 17 juin à 10h et à 14h
Médiathèque Aveline au 2e étage
Les musiciens de Brême conte musical de Julien Joubert avec les classes de chant choral 1re et 2e années
Mercredi 17 juin à 10h30 et à 15h
Médiathèque Aveline en extérieur .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 86 42 00
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English : De bric, de broc et de Brême
L’événement De bric, de broc et de Brême Alençon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CUA ALENCON
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