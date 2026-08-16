Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence

Informations pratiques

Tence

Concert de l’Ours Maçon

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Concert avec le groupe Trojka Nomad . Polyphonies de l’est.

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Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com

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English :

Concert featuring the band Trojka Nomad. Eastern polyphonic music.

L’événement Concert de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon