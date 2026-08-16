AGENDA · Tence
Concert de l’Ours Maçon Le Mazel Tence
vendredi 23 octobre 2026 · Le Mazel · Tence
Informations pratiques
Tence
Concert de l’Ours Maçon
Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 21:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Concert avec le groupe Trojka Nomad . Polyphonies de l’est.
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Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99 ours.macon@gmail.com
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English :
Concert featuring the band Trojka Nomad. Eastern polyphonic music.
L’événement Concert de l’Ours Maçon Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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