CONCERT DE MARC HEVEA Puissalicon
CONCERT DE MARC HEVEA Puissalicon samedi 27 juin 2026.
Puissalicon
CONCERT DE MARC HEVEA
23 Avenue de Béziers Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
LA CHANSON QUI FAIT DÉBORDER LE JAZZ !
Marc HÉVÉA, interprète au piano, à la guitare et au chant les plus beaux titres de la chanson française, dans des versions qui lui sont propres, le tout coloré des rythmiques créées sur son boucleur devant vous !
Au programme Jean Sablon, Jacques Brel, Georges Moustaki, Georges Brassens, Yves Montand, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Michel Jonasz..
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23 Avenue de Béziers Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 28 11 78 mediatheque@puissalicon.fr
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English :
THE SONG THAT MAKES JAZZ OVERFLOW!
Marc HÉVÉA plays piano, guitar and vocals to interpret the best of French chanson, in his own distinctive versions, all colored by the rhythms created on his looper right in front of you!
On the program: Jean Sablon, Jacques Brel, Georges Moustaki, Georges Brassens, Yves Montand, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg, Michel Jonasz…
L’événement CONCERT DE MARC HEVEA Puissalicon a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT AVANT-MONTS
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