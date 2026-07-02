Informations pratiques

Nasbinals

CONCERT DE MATA HARI

Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

MATA HARI se veut l’incarnation d’une vision moderne du Post Punk, loin des clichés et des stéréotypes. Le trio ose le mélange des genres en alliant l’énergie du Punk Rock à des sonorités plus électroniques pour se créer une identité propre.

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos https://mordorfest.fr/

MATA HARI se veut l’incarnation d’une vision moderne du Post Punk, loin des clichés et des stéréotypes. Le trio ose le mélange des genres en alliant l’énergie du Punk Rock à des sonorités plus électroniques pour se créer une identité propre. Positivement accueilli par le public tant par son énergie que par ses textes engagés sur les sujets actuels de société faisant de MATA HARI un groupe tranchant, intelligent et intelligible, définitivement représentatifs d’une nouvelle génération la leur.

Pour écouter https://mataharitheband.bandcamp.com/

Dans le cadre du festival Mordorfest 2026, toutes les infos

Site internet https://mordorfest.fr/

Facebook https://www.facebook.com/mordorfest

Insta https://www.instagram.com/mordor.fest.france/ .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

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English :

MATA HARI aims to embody a modern vision of post-punk, far removed from clichés and stereotypes. The trio dares to blend genres by combining the energy of punk rock with more electronic sounds to forge their own unique identity.

As part of the Mordorfest 2026 festival, find all the details at: https://mordorfest.fr/

L’événement CONCERT DE MATA HARI Nasbinals a été mis à jour le 2026-07-02 par 48-CDT48