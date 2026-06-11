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AGENDA · Romans-sur-Isère

Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo La Cordo Romans-sur-Isère

samedi 7 novembre 2026 · La Cordo · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Cordo
Adresse
3 quai Sainte-Claire
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
21 21 21 Tarif réduit + 2 euros de majoration si vente sur place

Romans-sur-Isère

Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo

La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit
+ 2 euros de majoration si vente sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Trois visions du hardcore, une seule direction La Cordo!
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La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Three takes on hardcore, one direction: La Cordo!

L’événement Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-11 par Valence Romans Tourisme

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