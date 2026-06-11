Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo La Cordo Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo

La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif réduit

+ 2 euros de majoration si vente sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Trois visions du hardcore, une seule direction La Cordo!

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La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English :

Three takes on hardcore, one direction: La Cordo!

L’événement Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-11 par Valence Romans Tourisme