Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo La Cordo Romans-sur-Isère
samedi 7 novembre 2026 · La Cordo · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif réduit
+ 2 euros de majoration si vente sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Trois visions du hardcore, une seule direction La Cordo!
.
La Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three takes on hardcore, one direction: La Cordo!
L’événement Concert de métal punk hardcore IGNITE + Cancer Bats + Death by Stereo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-11 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026