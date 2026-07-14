Concert de Michel Jonasz Espace L.A.C Gérardmer
samedi 24 octobre 2026 · Espace L.A.C · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Concert de Michel Jonasz
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
41
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Michel JONASZ et Jean-Yves D’ANGELO reprennent la route pour fêter les 15 ans de leur tournée emblématique Piano-Voix. Réservation en ligne ou dans le réseau Ticketmaster.Tout public
41 .
Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 24 24
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English :
Michel JONASZ and Jean-Yves D?ANGELO are back on the road to celebrate the 15th anniversary of their iconic Piano-Voix tour. Book online or through Ticketmaster.
L’événement Concert de Michel Jonasz Gérardmer a été mis à jour le 2026-05-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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