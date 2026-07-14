UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gérardmer

Concert de Michel Jonasz Espace L.A.C Gérardmer

samedi 24 octobre 2026 · Espace L.A.C · Gérardmer

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace L.A.C
Adresse
17 Faubourg de Ramberchamp
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
41 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert de Michel Jonasz

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
41
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Michel JONASZ et Jean-Yves D’ANGELO reprennent la route pour fêter les 15 ans de leur tournée emblématique Piano-Voix. Réservation en ligne ou dans le réseau Ticketmaster.Tout public
41  .

Espace L.A.C 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 24 24 

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English :

Michel JONASZ and Jean-Yves D?ANGELO are back on the road to celebrate the 15th anniversary of their iconic Piano-Voix tour. Book online or through Ticketmaster.

L’événement Concert de Michel Jonasz Gérardmer a été mis à jour le 2026-05-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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