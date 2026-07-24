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Concert de Morgan Of Glencoe Harpe et chant celtique Vieux Bourg Plouharnel

mercredi 19 août 2026 · Vieux Bourg · Plouharnel

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Vieux Bourg
Adresse
Eglise Saint Armel
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Concert de Morgan Of Glencoe Harpe et chant celtique

Vieux Bourg Eglise Saint Armel Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Tout en féerie, les concerts de Morgan of Glencoe fleurent bon l’ajonc, l’embrun et la bruyère. De compositions personnelles en airs traditionnels, aux accents doux-amers comme la Bretagne, scintillants comme l’Irlande et sauvages comme l’Ecosse, ce sont là des concerts-voyages, pétris d’une musique celtique, qui révèle le cœur de l’artiste elle-même.

Un solo harpe celtique & chant assorti d’une touche d’humour taquin, prêt à emmener tous les publics dans un merveilleux voyage à travers les pays celtes et leurs légendes.

Tarifs 12€.
Tarif réduit 8€ (mineurs, étudiants, personnes handicapées, au minimum retraite, RSA et demandeurs d’emploi).   .

Vieux Bourg Eglise Saint Armel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 48 84 

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English :

L’événement Concert de Morgan Of Glencoe Harpe et chant celtique Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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