Soirée Contes chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Plouharnel Rue Notre Dame des Fleurs Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Soirée Contes chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Plouharnel

Rue Notre Dame des Fleurs Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Bienvenue en Bretagne, pays de contes et légendes !

Le temps d’une soirée, entres notes de musique et récits captivants, laissez-vous emporter par la conteuse Sklaërenn et plongez dans l’univers de l’imaginaire.

Savez-vous que Lagad Bleï veut dire à la fois arc en ciel et œil de loup ? Lagad bleï vous invite au rêve éveillé, des contes qui vous rappellent des histoires du coin, en visitant Margueit, Jojeb, Loeiza et les personnages emblématiques de notre région… Sorcières, Korrigans, Ankou et tant d’autres … Du temps ou l’écran était un feu de cheminée, du temps où chacun avait encore un canif dans la poche… Sklaërenn est née à Vannes, parle breton, chante breton et a été bercée par les contes au coin du feu depuis son enfance.

Organisation Ti Douar Alre en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Auray Quiberon Terre Atlantique.

Sans réservation. .

Rue Notre Dame des Fleurs Chapelle Notre-Dame-des-Fleurs Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Soirée Contes chapelle Notre-Dame-des-Fleurs, Plouharnel Plouharnel a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon