Concert de Musique Baroque à l’Eglise de St. Etienne du Grès Eglise de Saint Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès

Informations pratiques

Saint-Étienne-du-Grès

Concert de Musique Baroque à l’Eglise de St. Etienne du Grès

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 20h. Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’association d’Art et Musique du Grès, propose cet été un concert en exclusivité Concert de Musique Baroque interprété par l’Ensemble Formentelli

L’ensemble Formentelli’s Family interprétera différentes œuvres du répertoire de la musique baroque dans un quintette à cordes. En passant par l’illustre Vivaldi, mais aussi par les compositeurs de la cour de Versailles Jean-Baptiste Lully et Rameau et d’autres encore. L’association Art et Musique du Grès propose une nouvelle fois une soirée exceptionnelle et inédite dans son programme. Ce groupe vient spécialement d’Italie pour se produire, et nous fait l’immense honneur de sa présence pour la première fois dans notre région des Alpilles. Daniel Formentelli, violoniste et chef de l’ensemble, a remporté dernièrement le concours de l’Alto Solo au Théâtre de la Scala de Milan, il se produit parmi les plus grands orchestres d’Italie (Toscanini de Parme, l’Orchestre Verdi de Trieste, San Carlo de Genova, Teatro Comunale di Bologna…), et partagera quelques-unes de ses plus belles interprétations musicales.



Venez nombreux pour écouter les plus belles œuvres du répertoire de la Musique Baroque ! .

Eglise de Saint Etienne du Grès 121, Rue des Epinards Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

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English :

The Art et Musique du Grès association is presenting an exclusive concert this summer: a Baroque music concert performed by the Ensemble Formentelli

L’événement Concert de Musique Baroque à l’Eglise de St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-07-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles