CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève samedi 11 juillet 2026.
Lodève
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de musique baroque allemande de Heinrich Schütz à Jean-Sébastien Bach.
Concert de musique baroque allemande de Heinrich Schütz à Jean-Sébastien Bach à la cathédrale Saint-Fulcran.
Avec l’ensemble Arianna et Marie-Paule Nounou à la direction et au clavier. Et avec la participation d’Ars Vocalis.
Organisé par Les Amis des Orgues. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37
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English :
Concert featuring German Baroque music by Heinrich Schütz and Johann Sebastian Bach.
L’événement CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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