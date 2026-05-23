Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place Hôtel de ville

Ville : 34700 Lodève

Département : Hérault

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : 17 17

Lodève

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert de musique baroque allemande de Heinrich Schütz à Jean-Sébastien Bach.
Concert de musique baroque allemande de Heinrich Schütz à Jean-Sébastien Bach à la cathédrale Saint-Fulcran.

Avec l’ensemble Arianna et Marie-Paule Nounou à la direction et au clavier. Et avec la participation d’Ars Vocalis.
Organisé par Les Amis des Orgues.   .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert featuring German Baroque music by Heinrich Schütz and Johann Sebastian Bach.

L’événement CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE ALLEMANDE Lodève a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

À voir aussi à Lodève (Hérault)