Concert de musique Baroque Rue Hervé Leroy Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer

Concert de musique Baroque

Rue Hervé Leroy Eglise St Pierre Hermanville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Concert de musique baroque par les élèves du Conservatoire de Caen, avec un programme mettant en valeur les œuvres du répertoire baroque et le talent des jeunes musiciens.

Concert de musique baroque par les élèves du Conservatoire de Caen, avec un programme mettant en valeur les œuvres du répertoire baroque et le talent des jeunes musiciens. .

Rue Hervé Leroy Eglise St Pierre Hermanville-sur-Mer 14880 Calvados Normandie +33 2 31 36 18 00 serviceculturel@hermanville-sur-mer.fr

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English : Concert de musique Baroque

Baroque music concert by students from Caen Conservatoire, with a programme showcasing works from the Baroque repertoire and the talent of young musicians.

L’événement Concert de musique Baroque Hermanville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer