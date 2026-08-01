Concert de musique classique Mélodies françaises Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
lundi 17 août 2026 · Abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Concert de musique classique Mélodies françaises
Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Voyage intime entre rêve, exotisme et mémoire
Ce programme propose un parcours cohérent où chaque œuvre, tout en gardant son identité propre, contribue à une réflexion sur la place de l’individu dans le monde. Entre intimité et exotisme, mémoire et invention, ce concert offre une expérience immersive, où la musique devient un voyage à la fois géographique et émotionnel
Ce programme explore trois axes majeurs qui traversent la musique française de cette période charnière entre les 19ème et 20ème siècles l’introspection poétique, l’exotisme onirique et la réinvention des traditions.
Programme
● Francis Poulenc |1899-1963 Banalités FP 107 | 1940
● Claude Debussy |1862-1918, Ariettes oubliées | 1885
● Maurice Ravel |1875-1937, Mélodies hébraïques | 1914
● Maurice Ravel |1875-1937, Shéhérazade | 1903
● Gabriel Fauré | 1845-1924 Nocturne n° 13 en si mineur opus 119 | 1921
Martin Jaspard, piano
Alix Sharpin, chant .
Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Concert de musique classique Mélodies françaises Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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