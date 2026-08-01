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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert de musique classique Mélodies françaises Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

lundi 17 août 2026 · Abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Abbaye
Adresse
3 Rue de l'Abbaye
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Concert de musique classique Mélodies françaises

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Voyage intime entre rêve, exotisme et mémoire

Ce programme propose un parcours cohérent où chaque œuvre, tout en gardant son identité propre, contribue à une réflexion sur la place de l’individu dans le monde. Entre intimité et exotisme, mémoire et invention, ce concert offre une expérience immersive, où la musique devient un voyage à la fois géographique et émotionnel

Ce programme explore trois axes majeurs qui traversent la musique française de cette période charnière entre les 19ème et 20ème siècles l’introspection poétique, l’exotisme onirique et la réinvention des traditions.

Programme
● Francis Poulenc |1899-1963 Banalités FP 107 | 1940
● Claude Debussy |1862-1918, Ariettes oubliées | 1885
● Maurice Ravel |1875-1937, Mélodies hébraïques | 1914
● Maurice Ravel |1875-1937, Shéhérazade | 1903
● Gabriel Fauré | 1845-1924 Nocturne n° 13 en si mineur opus 119 | 1921

Martin Jaspard, piano
Alix Sharpin, chant   .

Abbaye 3 Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Concert de musique classique Mélodies françaises Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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