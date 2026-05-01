Concert de Musique Classique Le Rotard Rochegude
Concert de Musique Classique Le Rotard Rochegude dimanche 31 mai 2026.
Rochegude
Concert de Musique Classique
Le Rotard Eglise des Aubagnans Rochegude Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le Comité des Fêtes de Rochegude vous invite à un après-midi placé sous le signe de la musique et du patrimoine dans le cadre exceptionnel de l’Église des Aubagnans.
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Le Rotard Eglise des Aubagnans Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@fete-rochegude.com
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English :
The Comité des Fêtes de Rochegude invites you to an afternoon of music and heritage in the exceptional setting of the Eglise des Aubagnans.
L’événement Concert de Musique Classique Rochegude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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