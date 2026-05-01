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Concert de Musique Classique Le Rotard Rochegude

Concert de Musique Classique Le Rotard Rochegude dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Le Rotard

Adresse : Eglise des Aubagnans

Ville : 26790 Rochegude

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8

Rochegude

Concert de Musique Classique

Le Rotard Eglise des Aubagnans Rochegude Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Le Comité des Fêtes de Rochegude vous invite à un après-midi placé sous le signe de la musique et du patrimoine dans le cadre exceptionnel de l’Église des Aubagnans.
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Le Rotard Eglise des Aubagnans Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@fete-rochegude.com

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English :

The Comité des Fêtes de Rochegude invites you to an afternoon of music and heritage in the exceptional setting of the Eglise des Aubagnans.

L’événement Concert de Musique Classique Rochegude a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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