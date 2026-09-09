UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bolbec

Concert de musique de chambre, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Bolbec

Concert de musique de chambre, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte-Anne
Adresse
Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Concert de musique de chambre Samedi 19 septembre, 20h30 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo

Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo

©Ville de Bolbec

À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)