AGENDA · Bolbec
Concert de musique de chambre, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Bolbec
Informations pratiques
Concert de musique de chambre Samedi 19 septembre, 20h30 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo
Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo
©Ville de Bolbec
À voir aussi à Bolbec (Seine-Maritime)
- A Core et à Cris Metal Fest Route de Mirville Bolbec 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du cimetière monumentale de Bolbec Cimetière Bolbec 19 septembre 2026
- Visite libre du cimetière, Cimetière monumental, Bolbec 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Temple protestant de Bolbec Bolbec 19 septembre 2026
- Stage d’initiation de chants gospel et concert de clôture avec la chorale Méli-Mélodie 76, Temple protestant, Bolbec 19 septembre 2026