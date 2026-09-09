Concert de musique de chambre, Chapelle Sainte-Anne, Bolbec

Informations pratiques

Concert de musique de chambre Samedi 19 septembre, 20h30 Chapelle Sainte-Anne Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo

Chapelle Sainte-Anne Rue Fauquet Fichet, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Concert de musique de chambre par les élèves sous la direction de leurs professeurs du Conservatoire Caux Seine Agglo

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