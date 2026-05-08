Concert de musique japonaise Rouen
Concert de musique japonaise Rouen dimanche 10 mai 2026.
Rouen
Concert de musique japonaise
10-12 Rue Saint-Julien Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
La chorale Takoyaki de l’association et le groupe Mochi Mochi vous proposent une représentation musicale.
Au programme, des chansons de films du studio Ghibli, des musiques d’animes et de la J-Pop. .
10-12 Rue Saint-Julien Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert de musique japonaise
L’événement Concert de musique japonaise Rouen a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Rouen tourisme
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