Rouen

Concert de musique japonaise

10-12 Rue Saint-Julien Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La chorale Takoyaki de l’association et le groupe Mochi Mochi vous proposent une représentation musicale.

Au programme, des chansons de films du studio Ghibli, des musiques d’animes et de la J-Pop. .

10-12 Rue Saint-Julien Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de musique japonaise

L’événement Concert de musique japonaise Rouen a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Rouen tourisme