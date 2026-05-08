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Concert de musique japonaise Rouen

Concert de musique japonaise Rouen dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 10-12 Rue Saint-Julien

Ville : 76100 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rouen

Concert de musique japonaise

10-12 Rue Saint-Julien Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

La chorale Takoyaki de l’association et le groupe Mochi Mochi vous proposent une représentation musicale.
Au programme, des chansons de films du studio Ghibli, des musiques d’animes et de la J-Pop.   .

10-12 Rue Saint-Julien Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie  

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English : Concert de musique japonaise

L’événement Concert de musique japonaise Rouen a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Rouen tourisme

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