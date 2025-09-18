Concert de Nadau Vieux-Boucau-les-Bains
Concert de Nadau Vieux-Boucau-les-Bains samedi 18 juillet 2026.
Concert de Nadau
Arènes Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le célèbre groupe emblématique de musique occitane Nadau sera en concert exceptionnel dans les arènes de Vieux-Boucau le 18 juillet 2026 !
C’est un plaisir immense pour VIEUX BOUCAU de proposer un concert avec Joan de NADAU le 18 juillet 2026 à 21h30 aux arènes.
Le chanteur gascon emblématique contribuera à la volonté d’ancrée nos traditions gasconnes dans des mélodies qui raisonnent au cœur de tous les festayres landais. .
Arènes Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 47
English : Concert de Nadau
The famous emblematic Occitan music group Nadau will be performing a special concert in the Vieux-Boucau arenas on July 18, 2026!
German : Concert de Nadau
Die berühmte und emblematische okzitanische Musikgruppe Nadau wird am 18. Juli 2026 ein außergewöhnliches Konzert in der Arena von Vieux-Boucau geben!
Italiano :
Il famoso gruppo emblematico della musica occitana Nadau si esibirà in un concerto speciale nelle arene di Vieux-Boucau il 18 luglio 2026!
Espanol : Concert de Nadau
El famoso y emblemático grupo musical occitano Nadau ofrecerá un concierto especial en las arenas del Vieux-Boucau el 18 de julio de 2026
L’événement Concert de Nadau Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-18 par OTI LAS