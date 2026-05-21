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Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac

Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac

Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Eglise de Beynac

Ville : 24220 Beynac-et-Cazenac

Département : Dordogne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Beynac-et-Cazenac

Concert de Natacha Triadou

Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le concert de la violoniste Natacha Triadou, proposé par l’association CulturaBeynac, vous invite à un moment musical d’exception.

Laissez-vous emporter par la finesse et l’émotion de son violon dans une ambiance intime et envoûtante.   .

Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   assoculturabeynac@gmail.com

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English : Concert de Natacha Triadou

L’événement Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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