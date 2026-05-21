Beynac-et-Cazenac

Concert de Natacha Triadou

Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le concert de la violoniste Natacha Triadou, proposé par l’association CulturaBeynac, vous invite à un moment musical d’exception.

Laissez-vous emporter par la finesse et l’émotion de son violon dans une ambiance intime et envoûtante. .

Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com

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English : Concert de Natacha Triadou

L’événement Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir