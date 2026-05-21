Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac
Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac dimanche 19 juillet 2026.
Beynac-et-Cazenac
Concert de Natacha Triadou
Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le concert de la violoniste Natacha Triadou, proposé par l’association CulturaBeynac, vous invite à un moment musical d’exception.
Laissez-vous emporter par la finesse et l’émotion de son violon dans une ambiance intime et envoûtante. .
Eglise de Beynac Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com
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English : Concert de Natacha Triadou
L’événement Concert de Natacha Triadou Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir