Concert de Navarro & Bourdon — LIVE #Journées d’Intercession #((((INTERFERENCE_S)))), Centre Wallonie Bruxelles/Paris, Paris

Concert de Navarro & Bourdon — LIVE #Journées d’Intercession #((((INTERFERENCE_S)))) Samedi 23 mai, 20h00 Centre Wallonie Bruxelles/Paris Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Le festival ((((INTERFERENCE_S)))) _ festival de substrat sonore _ se fait l’étendard de recherches qui s’auto-différencient, s’auto-éditent – un festival de l’imprédictible, du décodage, porté par des artistes limier.e.s de réalités enfouies et de sonorités insoupçonnées.

Il se déploie dans les espaces du Centre via une anarkhè-exposition qui agrège des recherches-créations qui sondent les sonorités de l’installation visuelle aux créations radiophoniques, mais aussi le temps de manifestations nommées ‘Journées d’Intercession’.

Ces journées proposent de prolonger les enjeux du festival en créant des moments de condensation : des instants où les œuvres cessent d’être des entités stabilisées pour s’activer et devenir des situations en devenir, des protocoles d’expérience, des écologies collectives.

Elles prennent place, elles occupent, elles débordent.

Ateliers, activations d’œuvres, œuvres collaboratives, propositions comestibles, performances, live, concerts.

Ici, Concert de Navarro & Bourdon — LIVE – Carte blanche au collectif SMOG

SMOG est une série mensuelle basée à Bruxelles (Belgique) depuis 11 ans, avec plus de 130 soirées organisées, dédiée à la création musicale contemporaine dans son sens le plus ouvert. Pensée comme un espace de rencontre, SMOG cherche à créer des connexions entre pratiques, esthétiques sonores et publics qui coexistent souvent sans réellement se croiser. Au cœur du projet se trouve une attention particulière portée à la recherche musicale, qu’elle s’inscrive dans le langage contemporain écrit, mais aussi dans des formes issues d’autres pratiques hybrides. Ce qui relie ces propositions n’est pas un genre, mais une exigence artistique et une volonté de recherche. Les soirées SMOG, souvent structurées en deux ou trois parties, mettent en dialogue ces univers afin de provoquer des écoutes nouvelles et des déplacements de perception. SMOG cherche ainsi à créer des ponts entre des scènes habituellement séparées, allant de la musique classique contemporaine à la techno, du punk au quatuor à cordes, dans le désir de dépasser les cadres esthétiques et les lieux de diffusion traditionnels, en proposant des soirées où différentes manières de faire et d’écouter la musique peuvent coexister dans un même espace.

Centre Wallonie Bruxelles/Paris 127 rue Saint Martin 75010 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Paris Île-de-France 01 53 01 96 96 https://cwb.fr/ https://www.instagram.com/cwb_paris/ Loin de constituer un mausolée qui contribuerait à la canonisation de l’héritage pa-ma-trimonial de la culture belge francophone, le Centre alias le vaisseau, est un lieu non prescripteur à vocation expérientielle, un catalyseur de référence de la création contemporaine dite belge et de l’écosystème artistique dans sa transversalité.

Au travers d’une programmation résolument désanctuarisante et a-trans-disciplinaire, le Centre est mandaté pour diffuser et valoriser des signatures d’artistes basé·e·s en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il assure ainsi la promotion des talents émergents ou conﬁrmés, du périphérique au consacré. Il contribue à stimuler les coproductions et partenariats internationaux et à cristalliser une attention en faveur de la scène dite belge.

Le Centre dévoile, par saison, des démarches artistiques qui attestent de l’irréductibilité à un dénominateur commun des territoires poreux de création contemporaine. Situé dans le 4e arrondissement de Paris, sa programmation se déploie sur plus de 1000 m2. Vaisseau belge décentralisé, outre la programmation qu’il déploie en In-Situ, il implémente également des programmations en Hors-les-Murs et investit le Cyberespace comme territoire de création et de propagation avec des contenus dédiés.

Le Centre est un service décentralisé de Wallonie-Bruxelles International (WBI) : instrument de la politique internationale menée par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles Capitale. Centre Wallonie-Bruxelles

127-129, rue Saint Martin – 75004 Paris

Accueil et salle d’exposition

Métro Châtelet-Les-Halles, Rambuteau, Hôtel de Ville

Festival ((((INTERFERENCE_S)))) : Concert de Navarro & Bourdon — LIVE – Carte blanche au collectif SMOG

©Aurélien Farina