Conversation botanique en italien, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris

Conversation botanique en italien Dimanche 17 mai, 17h00 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris

Tarifs : Adultes 25€ ; Adultes et enfants 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00

Cet atelier est une invitation à renouer avec l’italien de manière simple et vivante, à travers l’univers des plantes médicinales.

Autour d’une tisane, la langue se découvre naturellement, au fil de conversations guidées, accessibles à tous les niveaux.

À travers les plantes médicinales, vous pourriez:

– comprendre et utiliser des mots essentiels

– écouter et vous familiariser avec la musicalité de la langue

– enrichir votre vocabulaire autour du bien-être et du quotidien

Les échanges sont spontanés, bienveillants, et toujours reliés au réel : décrire une plante, évoquer une sensation, partager un usage.

On ralentit, on écoute, on ose.

Pour qui ?

Pour celles et ceux qui souhaitent :

– (re)découvrir l’italien en douceur

– enrichir leur vocabulaire de manière concrète

– vivre un moment à la fois culturel et sensoriel

Aucun niveau requis.

Durée : 2h

Activité organisée par Francesca – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/conversazioni-botaniche-9603

45 Rue Bichat, 75010 Paris, France 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris 75010 Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/conversazioni-botaniche-9603 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/conversazioni-botaniche-9603 »}]

Plantes médicinales Nature Atelier nature