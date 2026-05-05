Conversation botanique en italien, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris
Conversation botanique en italien, 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris dimanche 17 mai 2026.
Conversation botanique en italien Dimanche 17 mai, 17h00 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France Paris
Tarifs : Adultes 25€ ; Adultes et enfants 40€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T17:00:00+02:00 – 2026-05-17T19:00:00+02:00
Cet atelier est une invitation à renouer avec l’italien de manière simple et vivante, à travers l’univers des plantes médicinales.
Autour d’une tisane, la langue se découvre naturellement, au fil de conversations guidées, accessibles à tous les niveaux.
À travers les plantes médicinales, vous pourriez:
– comprendre et utiliser des mots essentiels
– écouter et vous familiariser avec la musicalité de la langue
– enrichir votre vocabulaire autour du bien-être et du quotidien
Les échanges sont spontanés, bienveillants, et toujours reliés au réel : décrire une plante, évoquer une sensation, partager un usage.
On ralentit, on écoute, on ose.
Pour qui ?
Pour celles et ceux qui souhaitent :
– (re)découvrir l’italien en douceur
– enrichir leur vocabulaire de manière concrète
– vivre un moment à la fois culturel et sensoriel
Aucun niveau requis.
Durée : 2h
Activité organisée par Francesca – Herbaliste
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/conversazioni-botaniche-9603
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Plantes médicinales Nature Atelier nature
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