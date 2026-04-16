La famille Jacob entre les lignes Mémorial de la Shoah Paris

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Les sœurs Jacob, Denise, Simone et Madeleine, dite « Milou », grandissent à Nice, entourées d’une mère aimante, Yvonne, d’un frère chéri, Jean, et d’un père, André, architecte et républicain. Elles traversent leur enfance et leur adolescence dans un cocon, bercées par la beauté et la douceur de la Méditerranée. La défaite de la France et la collaboration précipitent la famille Jacob dans la pauvreté et la persécution, jusqu’à la déportation. Puisant dans les correspondances et archives familiales, ce récit graphique choral raconte à l’unisson les vies de ces trois sœurs aux tempéraments exceptionnels, l’immense tendresse qui les a unies, et leur inépuisable courage.

En présence des auteurs.

En conversation avec David Teboul, commissaire de l’exposition.

Dans le cadre de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi



Autour de la parution de Les Sœurs Jacob de Marie Desplechin et Fred Bernard, d’après le livre et le film de David Teboul, Les Arènes, 2025.

Le dimanche 17 mai 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif: 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-famille-jacob-entre-les-lignes +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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