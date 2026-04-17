Concert de No Name Band (rock blues) Plage de Portez Locmaria-Plouzané

Locmaria-Plouzané

Concert de No Name Band (rock blues)

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

NO NAME BAND est un groupe finistérien de rock/blues formé en 2017 et composé de cinq musiciens.

Inspiré par les années 60 à 90, il propose des concerts de 1 à 2 heures mêlant quelques compositions et surtout des reprises de grands artistes comme The Beatles, The Rolling Stones, Eric Clapton, U2 ou Simple Minds.

Porté par des musiciens passionnés, le groupe fait revivre avec énergie l’ambiance des dancings et du rock classique. .

Plage de Portez Boulevard de l’Océan Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de No Name Band (rock blues)

L’événement Concert de No Name Band (rock blues) Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE