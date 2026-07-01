Concert de Noël – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Concert de Noël – Concert symphonique – Saison ONPL 4 – 10 décembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:45:00+01:00
Concert symphonique
Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, de nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical.
Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique.
Si Noël est synonyme de fête, la seconde partie de ce concert en sera une : La « fée trompette » Lucienne Renaudin-Vary revisitera des standards comme « Have Yourself a Merry Little Christmas » de Hugh Martin et des classiques comme la « Danse slave » de Dvořák. Et comme souffler dans une trompette est aussi naturel pour elle que de chanter, elle associera sa voix à celle des enfants des Maîtrises des Pays de la Loire et de la Perverie. Une rencontre au sommet au son éclatant de la trompette !
Déroulé :
Elisabeth Jacquet de La Guerre : Ouverture de Céphale et Procris
Louise Farrenc : Ouverture n° 2 en mi bémol majeur
Elsa Barraine : Symphonie n° 2
Nadia Boulanger : Lux Aeterna – Pièces pour Maîtrise seule et harpe
Henry Purcell : Sound the Trumpet
Jean-Sébastien Bach : Jésus, que ma Joie demeure
Piotr Ilitch Tchaïkovski : Casse-Noisette (extraits)
Antonín Dvorák : Danses slaves, n° 2
Leroy Anderson : Christmas Festival
Hugh Martin : Have Yourself a Merry Little Christmas
Lucienne Renaudin-Vary, trompette
Maîtrise des Pays de la Loire
Pierre-Louis Bonamy, chef de Chœur
Maîtrise de la Perverie
Charlotte Badiou-Corbière, cheffe de Chœur
Orchestre National des Pays de la Loire
Sascha Goetzel, direction
Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :
Vendredi 4 décembre 2026 à 20h
Samedi 5 décembre 2026 à 18h
Jeudi 10 décembre 2026 à 20h
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]
Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Lucienne Renaudin-Vary © Simon Fowler
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Spectacle : Le parapluie théâtre Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 2 juillet 2026
- Anime ton quartier Ile de Nantes Prairie d’Amont Nantes 2 juillet 2026
- Atelier de création – comédiens CPES Conservatoire de Nantes Nantes 2 juillet 2026
- Bold + Push + Schizoid Le Ferrailleur Nantes 2 juillet 2026
- Balade « De la Gaudinière à Longchamp » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 2 juillet 2026