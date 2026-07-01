Concert de Noël – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert de Noël – Concert symphonique – Saison ONPL 4 – 10 décembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:45:00+01:00

Concert symphonique

Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, de nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical.

Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique.

Si Noël est synonyme de fête, la seconde partie de ce concert en sera une : La « fée trompette » Lucienne Renaudin-Vary revisitera des standards comme « Have Yourself a Merry Little Christmas » de Hugh Martin et des classiques comme la « Danse slave » de Dvořák. Et comme souffler dans une trompette est aussi naturel pour elle que de chanter, elle associera sa voix à celle des enfants des Maîtrises des Pays de la Loire et de la Perverie. Une rencontre au sommet au son éclatant de la trompette !

Déroulé :

Elisabeth Jacquet de La Guerre : Ouverture de Céphale et Procris

Louise Farrenc : Ouverture n° 2 en mi bémol majeur

Elsa Barraine : Symphonie n° 2

Nadia Boulanger : Lux Aeterna – Pièces pour Maîtrise seule et harpe

Henry Purcell : Sound the Trumpet

Jean-Sébastien Bach : Jésus, que ma Joie demeure

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Casse-Noisette (extraits)

Antonín Dvorák : Danses slaves, n° 2

Leroy Anderson : Christmas Festival

Hugh Martin : Have Yourself a Merry Little Christmas

Lucienne Renaudin-Vary, trompette

Maîtrise des Pays de la Loire

Pierre-Louis Bonamy, chef de Chœur

Maîtrise de la Perverie

Charlotte Badiou-Corbière, cheffe de Chœur

Orchestre National des Pays de la Loire

Sascha Goetzel, direction

Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :

Vendredi 4 décembre 2026 à 20h

Samedi 5 décembre 2026 à 18h

Jeudi 10 décembre 2026 à 20h

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Lucienne Renaudin-Vary © Simon Fowler