Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Paray-le-Monial
Eglise Sainte-Marguerite Marie Bellevue Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-12-12 16:30:00
fin : 2026-12-12
2026-12-12
Concert de Noël célébré pour l’ouverture de la crèche de Bellevue à Paray.
Direction Mike Carver (Organiste de Charolles). .
Eglise Sainte-Marguerite Marie Bellevue Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 08 17
