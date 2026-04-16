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AGENDA · Fessenheim

Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim

dimanche 29 novembre 2026 · Fessenheim

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
68740 Fessenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Fessenheim

Concert de Noël Die Paldauer

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Présenté par Corinne Frech. Avec Die Paldauer, groupe de Schlager autrichien.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 68 12 

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English :

L’événement Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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