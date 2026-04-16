Informations pratiques

Fessenheim

Concert de Noël Die Paldauer

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Présenté par Corinne Frech. Avec Die Paldauer, groupe de Schlager autrichien.

Buvette et petite restauration sur place. .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 68 12

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English :

L’événement Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach