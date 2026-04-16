AGENDA · Fessenheim
Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim
dimanche 29 novembre 2026 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Concert de Noël Die Paldauer
Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Présenté par Corinne Frech. Avec Die Paldauer, groupe de Schlager autrichien.
Buvette et petite restauration sur place. .
Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 68 12
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English :
L’événement Concert de Noël Die Paldauer Fessenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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