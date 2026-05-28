Échauffour

Concert de Noël

Eglise Saint-André Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 16:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Concert de Noël. .

Eglise Saint-André Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com

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English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Échauffour a été mis à jour le 2026-05-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault