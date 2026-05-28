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Concert de Noël Échauffour

Concert de Noël Échauffour jeudi 10 décembre 2026.

Adresse : Eglise Saint-André

Ville : 61370 Échauffour

Département : Orne

Début : jeudi 10 décembre 2026

Fin : jeudi 10 décembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Échauffour

Concert de Noël

Eglise Saint-André Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 16:30:00
fin : 2026-12-10

Date(s) :
2026-12-10

Concert de Noël.   .

Eglise Saint-André Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53  cdf.echauffour@gmail.com

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English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Échauffour a été mis à jour le 2026-05-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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