Concert de Noël Échauffour
Concert de Noël Échauffour jeudi 10 décembre 2026.
Échauffour
Concert de Noël
Eglise Saint-André Échauffour Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 16:30:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Concert de Noël. .
Eglise Saint-André Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
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English : Concert de Noël
L’événement Concert de Noël Échauffour a été mis à jour le 2026-05-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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