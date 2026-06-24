Échauffour

Septembre Musical de l’Orne Jeunes Talents, grandes émotions

Eglise Saint-André Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Les artistes de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky incarnent une nouvelle génération de musiciens et chanteurs, réunis autour d’une même exigence et d’un même élan. Portés par leur talent et leur sens du partage, ils proposent un concert où se croisent voix et instruments dans une belle complicité.

Ce programme éclectique traverse les styles et les époques, du lied à l’opéra en passant par la musique de chambre. De Franz Schubert à Giuseppe Verdi, de Gustav Mahler à Wolfgang Amadeus Mozart, les œuvres alternent entre intimité et éclat. Airs célèbres, duos et pièces instrumentales composent un véritable parcours d’émotions, porté par l’énergie et la fraîcheur de jeunes interprètes prometteurs.

Distribution ACADÉMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY

* Clara ORIF, soprano

* Paul-Louis BARLET, baryton

* Victoria GUILBAUD, violon

* Mathilde REUZÉ, violoncelle

* Adrian HERPE, piano

TARIFS

* 1ère série places numérotées situées dans la nef centrale de l’église ou dans la salle.

* 2ème série places non numérotées, d’inégales qualités de vision et d’acoustique, situées sur les bas-côtés.

* Tarifs Access sur réservation uniquement de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi (présentation d’un justificatif). .

Eglise Saint-André Échauffour 61370 Orne Normandie +33 2 33 26 99 99 info@septembre-musical.com

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English : Septembre Musical de l’Orne Jeunes Talents, grandes émotions

L’événement Septembre Musical de l’Orne Jeunes Talents, grandes émotions Échauffour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault