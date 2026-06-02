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Soirée dansante Octobre Rose Échauffour

Soirée dansante Octobre Rose Échauffour samedi 10 octobre 2026.

Adresse : Salle Amazone

Ville : 61370 Échauffour

Département : Orne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Échauffour

Soirée dansante Octobre Rose

Salle Amazone Échauffour Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes d’Echauffour.
Sur place, vous aurez la possibilité de faire un don pour une association caritative.
Ensemble, luttons contre le cancer du sein et aidons la recherche.

> Sur réservation   .

Salle Amazone Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53  cdf.echauffour@gmail.com

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English : Soirée dansante Octobre Rose

L’événement Soirée dansante Octobre Rose Échauffour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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