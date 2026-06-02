Soirée dansante Octobre Rose Échauffour
Soirée dansante Octobre Rose Échauffour samedi 10 octobre 2026.
Échauffour
Soirée dansante Octobre Rose
Salle Amazone Échauffour Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes d’Echauffour.
Sur place, vous aurez la possibilité de faire un don pour une association caritative.
Ensemble, luttons contre le cancer du sein et aidons la recherche.
> Sur réservation .
Salle Amazone Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
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English : Soirée dansante Octobre Rose
L’événement Soirée dansante Octobre Rose Échauffour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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