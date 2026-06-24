Fête Patronale Échauffour
Fête Patronale Échauffour samedi 5 septembre 2026.
Échauffour
Fête Patronale
Centre bourg Échauffour Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Foire à tout, marché artisanal, tombola, animations musicales, calèche.
Samedi soir repas dansant sur réservation et feu d’artifice.
Restauration et buvette sur les deux jours. .
Centre bourg Échauffour 61370 Orne Normandie +33 6 46 58 34 53 cdf.echauffour@gmail.com
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English : Fête Patronale
L’événement Fête Patronale Échauffour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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