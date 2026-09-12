Concert de Noël – ONPL Spirituel Chapelle de l’Immaculée de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 17:00 – 18:00

Gratuit : non 20€ / 15€

Qu’il est doux de fredonner les chants de Noël anciens où chaque mélodie est une petite enluminure racontant la douceur et le mystère de la nativité. Sous la nef de la Chapelle de l’immaculée, Sascha Goetzel vous invite à redécouvrir ce lieu emblématique sous un autre jour. Entre ferveur spirituelle et merveille architecturale, les incontournables du répertoire sacré côtoieront quelques airs illustres comme Il est né le divin Enfant ou Les Anges dans nos campagnes. Autant de chants merveilleux qui sommeillent dans toutes les mémoires. Un voyage vers l’enfance et la joie, au son des voix de la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes et des cordes de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Concerto Brandebourgeois N°3 BWV 1048, Johann Sebastian Bach (1685-1750)Air – Suite orchestrale N°3 BWV 1068, Johann Sebastian BachMesse brève, Léo Delibes (1836-1891)Chants traditionnels de Noël

Chapelle de l’Immaculée de Nantes Nantes 44000

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