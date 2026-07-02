Concert de Noël Radio Classique, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Concert de Noël Radio Classique 17 – 20 décembre Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-20T20:00:00+01:00 – 2026-12-20T21:30:00+01:00

Orchestre

Avec le Concert de Noël Radio Classique, tout le monde participe ! Dans une recette qui a fait ses preuves, le public est invité à choisir le programme en élisant, pour chaque thématique résonnant avec l’esprit de Noël, le morceau qui sera joué par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, chanté par le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et dirigé par Joseph Swensen. Si le programme est un secret, pour garder intact le plaisir de la surprise, une chose est sûre : à l’Auditorium, on sait faire la fête !

En partenariat avec :



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697276-concert-de-noel-radio-classique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-concert-de-noel-radio-classique-85761 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2024-10/Logo_Radio_Classique.svg__0.png.webp?itok=872m6RE7 »}]

Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Joseph Swensen Orchestre