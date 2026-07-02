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Concert de Noël Radio Classique, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 17 décembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Concert de Noël Radio Classique, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
dimanche 20 décembre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Concert de Noël Radio Classique 17 – 20 décembre Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T20:00:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-20T20:00:00+01:00 – 2026-12-20T21:30:00+01:00

Orchestre
Avec le Concert de Noël Radio Classique, tout le monde participe ! Dans une recette qui a fait ses preuves, le public est invité à choisir le programme en élisant, pour chaque thématique résonnant avec l’esprit de Noël, le morceau qui sera joué par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, chanté par le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et dirigé par Joseph Swensen. Si le programme est un secret, pour garder intact le plaisir de la surprise, une chose est sûre : à l’Auditorium, on sait faire la fête !

En partenariat avec :
Radio Classique

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697276-concert-de-noel-radio-classique »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-concert-de-noel-radio-classique-85761 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2024-10/Logo_Radio_Classique.svg__0.png.webp?itok=872m6RE7 »}]
Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Joseph Swensen Orchestre

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