UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reignac-sur-Indre

Concert de Noël Reignac-sur-Indre

vendredi 11 décembre 2026 · Reignac-sur-Indre

Concert de Noël Reignac-sur-Indre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
2 Rue du Stade
Ville
37310 Reignac-sur-Indre
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Reignac-sur-Indre

Concert de Noël

2 Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00

Date(s) :
2026-12-11

Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musiques classiques.
Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musiques classiques.   .

2 Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92  baladins37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas carols from here and abroad, classical music.

L’événement Concert de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

À voir aussi à Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire)