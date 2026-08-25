Concert de Noël Reignac-sur-Indre
vendredi 11 décembre 2026 · Reignac-sur-Indre
Informations pratiques
Reignac-sur-Indre
Concert de Noël
2 Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 19:00:00
fin : 2026-12-11 21:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musiques classiques.
Chants de Noël d’ici et d’ailleurs, musiques classiques. .
2 Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 60 52 80 92 baladins37@gmail.com
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English :
Christmas carols from here and abroad, classical music.
L’événement Concert de Noël Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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