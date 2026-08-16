Concert Pluri’Elles Reignac-sur-Indre
samedi 28 novembre 2026 · Reignac-sur-Indre
Informations pratiques
Reignac-sur-Indre
Concert Pluri’Elles
Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28 22:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Deux artistes, deux univers, une vie.
Pluri’Elles vous invite à un voyage singulier où les univers musicaux de deux artistes locales, Sanalan et Agathe C, se rejoignent entre terre et ciel.
Deux artistes, deux univers, une vie.
Pluri’Elles vous invite à un voyage singulier où les univers musicaux de deux artistes locales, Sanalan et Agathe C, se rejoignent entre terre et ciel.
Du quotidien au rêve, dans ce concert haut en couleurs et en son, le public découvrira et se retrouvera dans cette quête d’évasion qu’éprouve chacun et chacune d’entre nous. 15 .
Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two artists, two worlds, one life.
Pluri’Elles invites you %E0 on a unique journey where the musical worlds of two local artists, Sanalan and Agathe C, converge between earth and sky.
L’événement Concert Pluri’Elles Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
À voir aussi à Reignac-sur-Indre (Indre-et-Loire)
- Marché de Noël Reignac-sur-Indre 29 novembre 2026
- Concert de Noël Reignac-sur-Indre 11 décembre 2026