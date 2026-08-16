Informations pratiques

Reignac-sur-Indre

Concert Pluri’Elles

Rue du Stade Reignac-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28 22:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Deux artistes, deux univers, une vie.

Pluri’Elles vous invite à un voyage singulier où les univers musicaux de deux artistes locales, Sanalan et Agathe C, se rejoignent entre terre et ciel.

Deux artistes, deux univers, une vie.

Pluri’Elles vous invite à un voyage singulier où les univers musicaux de deux artistes locales, Sanalan et Agathe C, se rejoignent entre terre et ciel.

Du quotidien au rêve, dans ce concert haut en couleurs et en son, le public découvrira et se retrouvera dans cette quête d’évasion qu’éprouve chacun et chacune d’entre nous. 15 .

Rue du Stade Reignac-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

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English :

Two artists, two worlds, one life.

Pluri’Elles invites you %E0 on a unique journey where the musical worlds of two local artists, Sanalan and Agathe C, converge between earth and sky.

L’événement Concert Pluri’Elles Reignac-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire