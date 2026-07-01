Concert de Noël | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Concert de Noël | Saison ONPL 4 – 10 décembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 21 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:40:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:40:00+01:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Concert de Noël : dirigé par Sascha Goetzel

Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical. Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concert-de-noel/ »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL