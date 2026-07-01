Concert de Noël | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 4 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Concert de Noël | Saison ONPL 4 – 10 décembre Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Places à l’unité (de 21 € à 48 €).
Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.
Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:40:00+01:00
Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:40:00+01:00
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :
Concert de Noël : dirigé par Sascha Goetzel
Créatrices cachées, oubliées ou femmes d’illustres compositeurs, nombreuses compositrices sont souvent restées dans l’ombre du paysage musical. Ce concert invite à découvrir à travers les époques et les styles les œuvres de ces femmes, parfois encore peu connues mais qui sont pourtant fondamentales dans l’histoire de la musique.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/concert-de-noel/ »}]
Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL
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