Informations pratiques

Thann

Concert de Noël

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 21:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Les Petits Chanteurs de Guewenheim vous feront voyager avec des chants de Noël du monde, sans oublier des pièces éclectiques sacrées et profanes, apportant douceur, poésie et magie des fêtes à ce moment musical.

Les Petits Chanteurs de Guewenheim interpréteront des chants de Noël, classiques et contemporains. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

The Petits Chanteurs de Guewenheim will take you on a journey with Christmas carols from around the world, as well as an eclectic mix of sacred and secular pieces, bringing the gentleness, poetry, and magic of the holidays to this musical event.

L’événement Concert de Noël Thann a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay