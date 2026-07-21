Concert de Noël Trio Jumble Schirmeck
dimanche 27 décembre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Concert de Noël Trio Jumble
Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-27 18:00:00
fin : 2026-12-27 19:15:00
Date(s) :
2026-12-27
L’association Le Repère, en collaboration avec le Mémorial Alsace-Moselle, vous invite au concert de Noël du Trio Jumble. Ce groupe de musiciens proposera une immersion dans les chansons alsaciennes, françaises et allemandes issues de l’histoire régionale et qui ont marqué Noël. .
Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50
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English :
L’événement Concert de Noël Trio Jumble Schirmeck a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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