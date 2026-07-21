Informations pratiques

Schirmeck

Concert de Noël Trio Jumble

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-27 18:00:00

fin : 2026-12-27 19:15:00

Date(s) :

2026-12-27

L’association Le Repère, en collaboration avec le Mémorial Alsace-Moselle, vous invite au concert de Noël du Trio Jumble. Ce groupe de musiciens proposera une immersion dans les chansons alsaciennes, françaises et allemandes issues de l’histoire régionale et qui ont marqué Noël. .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50

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English :

L’événement Concert de Noël Trio Jumble Schirmeck a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche