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AGENDA · Schirmeck

Concert de Noël Trio Jumble Schirmeck

dimanche 27 décembre 2026 · Schirmeck

Informations pratiques

Début
dimanche 27 décembre 2026
Fin
dimanche 27 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Allée du Souvenir Français
Ville
67130 Schirmeck
Département
Bas-Rhin
Tarif

Schirmeck

Concert de Noël Trio Jumble

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-27 18:00:00
fin : 2026-12-27 19:15:00

Date(s) :
2026-12-27

L’association Le Repère, en collaboration avec le Mémorial Alsace-Moselle, vous invite au concert de Noël du Trio Jumble. Ce groupe de musiciens proposera une immersion dans les chansons alsaciennes, françaises et allemandes issues de l’histoire régionale et qui ont marqué Noël.   .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 

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English :

L’événement Concert de Noël Trio Jumble Schirmeck a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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