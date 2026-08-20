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Concert de Noémi Büchi Auditorium des Champs Libres Rennes

mercredi 7 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Auditorium des Champs Libres
Adresse
Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Concert de Noémi Büchi Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 7 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

L’artiste franco-suisse présente la performance audiovisuelle « Exuvie ».

Noémi Büchi est une compositrice sonore franco-suisse dont la musique se distingue par un mélange subtil de rythmes texturés et de sons électroacoustiques et orchestraux. L’artiste explore les contrastes entre consonance et dissonance, associe des rythmes puissants à des sons perturbants. Son œuvre met en lumière les irrégularités pour offrir une exploration sensorielle inédite.

En partenariat avec le festival Maintenant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T12:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T13:30:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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