Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique Guilvinec
Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique Guilvinec mardi 18 août 2026.
Guilvinec
Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique
Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique n’est plus à démontrer.
Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici.
Sa musique, un subtil voyage entre hier et aujourd’hui. .
Guilvinec 29730 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert de Nolwenn Arzel Harpe celtique Guilvinec a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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