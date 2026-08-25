Concert de Nouvel An Harmonie Municipale de Kembs Kembs
dimanche 10 janvier 2027 · Kembs
Informations pratiques
Kembs
Concert de Nouvel An Harmonie Municipale de Kembs
Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-10 16:00:00
fin : 2027-01-10
Date(s) :
2027-01-10
Le programme fera la part belle aux musiques de circonstance un peu d’opéra, un peu de musique viennoise parce que la vie est une fête et que nous allons la fêter en musique. Sous la houlette du chef Mimo Iliev amateur éclairé de musique classique et de cinéma, qui ne manquera pas de nous concocter un programme pétillant.
Concert
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles 0 .
Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace
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English :
L’événement Concert de Nouvel An Harmonie Municipale de Kembs Kembs a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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