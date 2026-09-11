Concert de Obst + Sweat Like An Ape La Ferronnerie Jurançon
samedi 10 octobre 2026 · La Ferronnerie · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Concert de Obst + Sweat Like An Ape
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:30:00
Date(s) :
2026-10-10
OBST
Duo Guitare / Batterie
Eric Avondo guitare Sebastien Tillous batterie
OBST est un duel de ténacité, minimal et obstiné, à base de polyrythmie augmentée d’électro et de cordes hybrides entre guitare et basse.
SWEAT LIKE AN APE
https://sweatlikeanape.bandcamp.com/album/spells-that-rhyme
Né à Bordeaux en 2013, Sweat Like An Ape ! développe un set à l’urgence effrénée où l’énergie punk s’allie à une pop lumineuse et dansante. Bien qu’on y sente une influence anglo-saxonne (de par, en partie, les origines du chanteur, Sol Hess), les quatre garçons ont plaisir à fricoter avec le groove, que ce soit celui de James Chance ou du roi nigérien Sir Victor Uwaifo. Amoureux de climats épais, ils n’hésitent pas à y injecter cependant une dose d’intrigue et d’intensité. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net
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English : Concert de Obst + Sweat Like An Ape
L’événement Concert de Obst + Sweat Like An Ape Jurançon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau
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