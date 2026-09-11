Concert de Obst + Sweat Like An Ape La Ferronnerie Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Concert de Obst + Sweat Like An Ape

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :

2026-10-10

OBST



Duo Guitare / Batterie

Eric Avondo guitare Sebastien Tillous batterie

OBST est un duel de ténacité, minimal et obstiné, à base de polyrythmie augmentée d’électro et de cordes hybrides entre guitare et basse.

SWEAT LIKE AN APE

https://sweatlikeanape.bandcamp.com/album/spells-that-rhyme

Né à Bordeaux en 2013, Sweat Like An Ape ! développe un set à l’urgence effrénée où l’énergie punk s’allie à une pop lumineuse et dansante. Bien qu’on y sente une influence anglo-saxonne (de par, en partie, les origines du chanteur, Sol Hess), les quatre garçons ont plaisir à fricoter avec le groove, que ce soit celui de James Chance ou du roi nigérien Sir Victor Uwaifo. Amoureux de climats épais, ils n’hésitent pas à y injecter cependant une dose d’intrigue et d’intensité. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Obst + Sweat Like An Ape

L’événement Concert de Obst + Sweat Like An Ape Jurançon a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau