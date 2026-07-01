Informations pratiques

Benfeld

Concert de Pag D’Euro

3 Place de la République Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ambiance festive, soleil, musique live et saveurs exotiques…

Soirée Brésilienne

Rendez-vous pour une soirée haute en couleur avec Pag D’Euro et ses rythmes brésiliens endiablés !

Restauration sur place tapas, planchettes et laissez vous emporter au rythme d’une bonne Caipirinha.

Ambiance festive, soleil, musique live et saveurs exotiques… tout est réuni pour te faire voyager sans quitter Benfeld ! .

3 Place de la République Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 11 99 ledenbarrestaurant@gmail.com

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English :

A festive atmosphere, sunshine, live music, and exotic flavors?

L’événement Concert de Pag D’Euro Benfeld a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Grand Ried