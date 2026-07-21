Concert de Piano avec Laurent PENALVA Beaux
samedi 15 août 2026 · Beaux
Informations pratiques
Beaux
Concert de Piano avec Laurent PENALVA
9, rue de la Poste Beaux Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
dont 5€ compris pour l’adhésion à l’association
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert proposé par l’association MOZAIC. Rendez-vous à 21h !
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9, rue de la Poste Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 51 88 43mozaic@gmail.com
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English :
Concert presented by the MOZAIC association. See you at 9 p.m.!
L’événement Concert de Piano avec Laurent PENALVA Beaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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