Informations pratiques

Beaux

Concert de Piano avec Laurent PENALVA

9, rue de la Poste Beaux Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

dont 5€ compris pour l’adhésion à l’association

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert proposé par l’association MOZAIC. Rendez-vous à 21h !

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9, rue de la Poste Beaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 07 51 88 43mozaic@gmail.com

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English :

Concert presented by the MOZAIC association. See you at 9 p.m.!

L’événement Concert de Piano avec Laurent PENALVA Beaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire